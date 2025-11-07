В поведении Трампа заметили странности

Daily Beast: Трамп задремал и заставил Вэнса отвечать на каверзные вопросы

Президент США Дональд Трамп заставил вице-президента Джея Ди Вэнса отвечать на каверзные вопросы журналистов после того, как задремал во время пресс-конференции. Странности в поведении политика заметили в Daily Beast.

Во время встречи с представителями СМИ 79-летний политик выглядел уставшим. Он сидел между вице-президентом и государственным секретарем Марко Рубио. Журналисты спросили Трампа о значении присоединения Казахстана к Авраамским соглашениям. Президент тут же попросил Вэнса ответить на заданный вопрос.

«Президент подал сигнал, что инициатива, заложенная в Авраамских соглашениях, продолжает действовать и при второй администрации. В ближайшие месяцы к ним присоединится не только Казахстан, но и несколько других стран», — ответил вице-президент.

После этого представитель телеканала Fox News спросил Трампа о решении федерального судьи в Род-Айленде полностью профинансировать продовольственные талоны для малообеспеченных американцев к концу этой недели.

«Президент пробормотал Вэнсу: "Ты хочешь ответить на это?", и тот послушно ответил за Трампа», — пишет издание.

Ранее Трамп критиковал своего предшественника на посту президента США Джо Байдена. Он говорил, что его оппонент мог уснуть буквально за секунду и начать пускать слюни.