Депутат от партии Зеленского едва не стал жертвой бусификации на Украине

Нардеп от партии Зеленского Каптелов едва не стал жертвой бусификации в Днепре

Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Роман Каптелов едва не стал жертвой бусификации (насильственной мобилизации — прим. «Ленты.ру») на центральной улице города Днепра. Об этом парламентарий рассказал в своем Telegram-канале.

«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — уточнил Каптелов.

По его словам, он потребовал присутствия полицейского и один из группы людей назвался сотрудником правоохранительных органов. Остальные же люди в масках не назвали своих имен и не показали документы.

«Сил терпеть это больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан», — написал нардеп. прикрепив к посту фотографию автомобиля неизвестных с номерным знаком.

Ранее стало известно, что Роман Каптелов не задекларировал сведения о том, что его жена и дети, проживающие в России, имеют недвижимость в Москве. Кроме того, выяснилось, что жена парламентария работает в столице РФ в организации, сотрудничающей с российским центром военно-спортивной подготовки молодежи.