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14:17, 20 декабря 2024Бывший СССР

У депутата партии Зеленского нашли недвижимость семьи в Москве

УП: депутат Рады не задекларировал московскую недвижимость семьи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Роман Каптелов

Роман Каптелов. Кадр: Информатор Деньги / YouTube

Депутат Верховной Рады Украины от фракции партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» Роман Каптелов не задекларировал сведения о том, что его жена и дети, проживающие в России, имеют недвижимость в Москве. Об этом передает издание «Украинская правда» (УП).

«Семья депутата с 2015 года владеет долей квартиры площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте в Москве. Жене, детям депутата и его родственникам принадлежит треть квартиры», — отмечает издание.

Помимо этого, как отмечается, жена депутата покинула вместе с детьми территорию Украины в январе 2022 года, переехав в Москву, где живет сейчас и работает в организации, сотрудничающей с российским центром военно-спортивной подготовки молодежи.

В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая упрекнула генералов вооруженных сил республики за родственников с гражданством России. Она добавила, что генералы ВСУ напоминают «кривое зеркало» ВС России, что дает преимущество Российской армии в «чтении» их поступков.

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