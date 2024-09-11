В Раде упрекнули генералов ВСУ за родственников с гражданством России

Депутат Рады Безуглая упрекнула генералов ВСУ за родственников с гражданством РФ

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая упрекнула генералов Вооруженных сил республики за родственников с гражданством России. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

«Если у него родители русские и все еще в России, то что такого в том, чтобы назначить [бывшего начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа] Гладкого на высокую должность, когда у того жена с российским паспортом?» — написала парламентарий. По ее словам, подобных случаев в украинской армии множество.

Она добавила, что генералы ВСУ напоминают «кривое зеркало» ВС России, что дает преимущество Российской армии в «чтении» их поступков.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отстранил Гладкого после подозрений в государственной измене. По информации аналитического центра Deep State, жена военного имеет российский паспорт, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях.