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23:27, 3 сентября 2024Бывший СССР

Сырский отстранил заподозренного в госизмене начальника штаба ВСУ

Сырский отстранил заподозренного в госизмене начальника штаба ВСУ Гладкого
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа Гладкого, которого ранее заподозрили в госизмене. Об этом говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Отмечается, что по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности главком принял решение о проведении органами Службы безопасности Украины (СБУ) дополнительной проверки в отношении капитана первого ранга.
«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — добавили в Генштабе.

Ранее в измене Гладкого обвинил украинский аналитический проект Deep State. По информации журналистов, жена военного обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях.

Народный депутат Роман Костенко отметил, что при назначении начштаба на должность СБУ не нашла к нему претензий. «Главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] сообщил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба Командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было», — рассказал нардеп.

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      Марина Совина
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