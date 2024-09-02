Обвиненный в измене начальник штаба ВСУ успешно прошел скрининг СБУ

Нардеп Костенко: начальник штаба ВСУ Гладкий успешно прошел скрининг СБУ

При назначении на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла претензий к Роману Гладкому, ранее обвиненному в измене. Об успешном прохождении скрининга скандальным военным «Украинской правде» рассказал народный депутат Роман Костенко.

«Главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский] сообщил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба Командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было», — рассказал нардеп.

Он добавил, что при этом командование решило провести в отношении скандального начштаба дополнительную проверку.

Ранее в измене Гладкого обвинил украинский аналитический проект Deep State. По информации журналистов, жена военного обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях.