Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены

Украинский ресурс DeepState обвинил начштаба ВСУ Гладкого в шпионаже в пользу РФ

Назначенный начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан 1 ранга Роман Гладкий подозревается в шпионаже в пользу России из-за жены. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState прокомментировал назначение Гладкого на должность начштаба СБС ВСУ. Ресурс обвинил офицера в шпионаже в пользу России, государственной измене и коррупции.

По словам аналитиков, жена Гладкого обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях. Подчеркивается, что решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вопреки мнению командующего СБС Вадима Сухаревского. «Сейчас внутри немного нарушена работа, что создает определенные препятствия», — отметили в DeepState.

Ранее Сухаревский признал преимущество России в FPV-дронах. По его словам, выделение беспилотных систем в отдельное военное формирование поменяет историю боевых действий.