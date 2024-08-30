Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 30 августа 2024Бывший СССР

Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены

Украинский ресурс DeepState обвинил начштаба ВСУ Гладкого в шпионаже в пользу РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Назначенный начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитан 1 ранга Роман Гладкий подозревается в шпионаже в пользу России из-за жены. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState прокомментировал назначение Гладкого на должность начштаба СБС ВСУ. Ресурс обвинил офицера в шпионаже в пользу России, государственной измене и коррупции.

По словам аналитиков, жена Гладкого обладает паспортом России, а его дочь выступает за сборную России на международных соревнованиях. Подчеркивается, что решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вопреки мнению командующего СБС Вадима Сухаревского. «Сейчас внутри немного нарушена работа, что создает определенные препятствия», — отметили в DeepState.

Ранее Сухаревский признал преимущество России в FPV-дронах. По его словам, выделение беспилотных систем в отдельное военное формирование поменяет историю боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

      Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

      26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

      Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

      Маск предсказал США банкротство

      Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

      Ученые впервые смогли измерить амбиполярное поле Земли

      Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

      Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше