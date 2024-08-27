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10:16, 27 августа 2024Бывший СССР

Командующий беспилотными силами ВСУ признал преимущество России в FPV-дронах

Командующий беспилотными силами ВСУ: за Россией преимущество в FPV-дронах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командующий беспилотными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский заявил о преимуществе ВС России в FPV-дронах. Об этом он рассказал в интервью «Укринформ».

«Если мы берем разведывательный компонент и ударный компонент в виде FPV, то, скорее всего, количественное преимущество – за противником», — рассказал украинский военный.

По его словам, выделение беспилотных систем в отдельное военное формирование поменяет историю боевых действий наравне с созданием воздушных сил или танковых подразделений.

Ранее стало известно, что в России готовятся испытания акустического детектора «Капкан» («Гура»), предназначенного для уничтожения украинских дронов «Баба-Яга» и бронетехники ВСУ.

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      Валентин Карант
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