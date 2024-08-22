В России испытают противодроновый «Капкан»

КБ «Талламхо»: готовятся испытания противодронового детектора «Капкан»

В России готовятся испытания акустического детектора «Капкан» («Гура»), предназначенного для уничтожения украинских дронов «Баба-Яга» и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Талламхо» сообщает ТАСС.

«Когда появляется звук, соответствующий какой-либо технике, изделие отслеживает эту дистанцию. И после того, как она равна или меньше требуемой, происходит замыкание электрического детонатора», — рассказали в организации.

В июле в КБ сообщили об испытаниях противодроновой насадки-выстрела «Газырь», предназначенной для перехвата FPV-дронов на малых расстояниях.

В июне «Талламхо» рассказало, что у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции появится полевая сеть для безопасного обмена данными «Связь».