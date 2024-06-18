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03:59, 18 июня 2024Наука и техника

У российских военных появится полевая сеть для безопасного обмена данными

КБ «Талламхо» разработало полевую сеть «Связь» для безопасного обмена данными
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Dmytro Smoliyenko / Globallookpress.com

У российских военных появится полевая сеть для безопасного обмена данными, сеть «Связь» разработало конструкторское бюро «Талламхо», передает ТАСС.

Бойцы смогут обмениваться текстовыми сообщениями и фотофайлами в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Разработчик пояснил, что сеть представляет собой микросерверы, принимающие информацию со смартфонов по WiFi, после чего данные передаются в зашифрованном виде по радиоканалу. Количество одновременно подключенных абонентов для одного сервера составляет 225, но само число серверов не ограничено. Дальность между ними составляет до 20 километров, при этом пользователь должен находиться на расстоянии до 50 метров до устройства.

В конструкторском бюро отметили, что на новую сеть уже поступают заявки, в июле планируется ее развертывание в зоне СВО. Там добавили, что необходимость в разработке появилась из-за сложностей, с которыми сталкиваются военные.

Например, для использования мессенджера Telegram необходимо наличие интернета, что является проблемой в условиях разрушенной сотовой инфраструктуры. «В условиях боевых действий сотовые вышки часто не работают, а сотовая сеть глушится для того, чтобы осложнить задачу противнику», — добавили в организации.

Ранее стало известно, что первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, являющаяся российским ответом системе Starlink Илона Маска, завершилась успешно. В ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 километров друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Этот опыт стал первым успешным в отечественной сфере космической связи.

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      Марина Совина
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