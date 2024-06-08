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03:26, 8 июня 2024Наука и техника

Российский ответ Starlink успешно прошел испытания

Российский ответ Starlink прошел первую стадию испытаний

Фото: Joe Skipper / Reuters

Первая серия испытаний лазерной межспутниковой связи, являющяяся российским ответом системе Starlink Илона Маска, завершилась успешно. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на компанию-производителя «Бюро 1440».

Отмечается, что в ходе тестов два аппарата, находящиеся на расстоянии свыше 30 километров друг от друга, передали более 200 гигабайтов информации со скоростью 10 гигабит в секунду. Этот опыт стал первым успешным в отечественной сфере космической связи.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

Позднее пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе. На это указывала информация с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

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      Евгений Силаев
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