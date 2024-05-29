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05:39, 29 мая 2024Мир

Пользователи Starlink по всему миру пожаловались на сбои

Downdetector: пользователи Starlink в ряде стран сообщили о сбоях в ее работе

Фото: Vincent West / Reuters

Пользователи глобальной спутниковой системы связи Starlink в ряде государств пожаловались на проблемы в ее работе. На это указывает информация с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В соответствии с представленными на сайте данными, сбои в функционировании Starlink начались примерно в 4:07 по московскому времени. Больше всего жалоб было отправлено из США — их количество превысило 39 тысяч. Кроме того, сообщения о массовых неполадках поступали из Германии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

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      Маргарита Пименова
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