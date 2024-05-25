Маск заявил о борьбе с попытками заглушить Starlink

Маск: SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками РФ заглушить Starlink

Компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине, заявил в соцсети Х (бывший Twitter) американский предприниматель Илон Маск.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал бизнесмен. Он добавил, что российским военным удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink.

По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

Ранее стало известно, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Вспышки класса X, зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников Starlink, используемых ВСУ.