В России рассказали об испытаниях «Газыря» за 300 рублей

КБ «Талламхо»: ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь»

В России ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь», предназначенной для перехвата FPV-дронов на малых расстояниях. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

В настоящее время разработчики изделия работают над повышением его дальности применения до 50-80 метров. В основе работы устройства — кинетическое поражение воздушной цели. По их словам, стоимость насадки-выстрела составляет около 300 рублей, а противодроновое средство может использоваться каждым бойцом.

В июне в КБ сообщили, что у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) появится полевая сеть для безопасного обмена данными «Связь».

В апреле Талламхо рассказало об акустическом детекторе дронов «Малик», который благодаря новой функции сможет показывать обнаруженные камерой цели на экране смартфона.