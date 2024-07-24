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10:28, 24 июля 2024Наука и техника

В России рассказали об испытаниях «Газыря» за 300 рублей

КБ «Талламхо»: ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России ведутся испытания противодроновой насадки-выстрела «Газырь», предназначенной для перехвата FPV-дронов на малых расстояниях. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

В настоящее время разработчики изделия работают над повышением его дальности применения до 50-80 метров. В основе работы устройства — кинетическое поражение воздушной цели. По их словам, стоимость насадки-выстрела составляет около 300 рублей, а противодроновое средство может использоваться каждым бойцом.

В июне в КБ сообщили, что у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) появится полевая сеть для безопасного обмена данными «Связь».

В апреле Талламхо рассказало об акустическом детекторе дронов «Малик», который благодаря новой функции сможет показывать обнаруженные камерой цели на экране смартфона.

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      Иван Потапов
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