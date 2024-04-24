Детектор «Малик» покажет дроны на смартфонах

Детектор дронов «Малик» покажет обнаруженные цели на экране смартфона

Акустический детектор дронов «Малик» сможет показывать обнаруженные камерой цели на экране смартфона благодаря новой функции. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо» сообщили ТАСС.

Вывод изображения на смартфон позволит наблюдать за дронами, оставаясь в автомобиле или укрытии. Изображение автоматически обновляется несколько раз в секунду. Собеседник агентства отметил, что изделие модернизировали на основе опыта спецоперации.

«Когда приходилось быстро уезжать по разбитым дорогам от преследовавшего нас FPV-дрона, водитель просил смотреть, с какой стороны летит вражеский дрон, чтобы успеть совершить в последний момент маневр, если аппарат будет атаковать. Поэтому надо было крутить головой по сторонам, но мешала крыша автомобиля. Возникла идея сделать выносную камеру на магните, которая ставится на крышу автомобиля или любой другой техники, а также блиндажей», — сказал он.

В КБ подчеркнули, что работа над расширением функциональности детектора продолжается. Там отметили, что специалисты готовят первую партию изделий, добавляя параллельно новые функции.

Ранее в апреле в команде волонтеров 3mx сообщили, что четвертая версия детектора дронов «Булат», оснащенная системой искусственного интеллекта, будет запущена в серийное производство в мае.