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17:36, 16 апреля 2024Наука и техника

Четвертую версию детектора дронов «Булат» запустят в серию

3mx: четвертую версию детектора дронов «Булат» запустят в серию

Фото: РИА Новости

Четвертая версия детектора дронов «Булат», оснащенная системой искусственного интеллекта (ИИ), будет запущена в серийное производство в мае. Об этом со ссылкой на команду волонтеров 3mx сообщает газета «Известия».

Благодаря ИИ устройство сможет отличать сигналы беспилотников от сигналов беспроводных устройств — Wi-Fi-роутеров, Bluetooth-устройств и станций сотовой связи, а также различать более 150 сигнатур различных типов беспилотников.

По словам директора по развитию команды 3mx Сергея Шандобыло, по итогам тестов Минобороны России рекомендовало «Булат» к закупке.

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Как заметил доктор физико-математических наук Александр Родин, в создании дрон-детекторов с ИИ у Вооруженных сил Украины опыта больше, чем у российской стороны, однако в случае с применением ИИ в FPV-дронах ситуация обратная.

В марте ТАСС со ссылкой на представителя компании 3mx сообщил, что в России разработана четвертая версия детектора дронов «Булат», работающая в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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