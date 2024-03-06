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10:38, 6 марта 2024Наука и техника

Разработана четвертая версия детектора дронов «Булат»

3mx: разработана четвертая версия детектора дронов «Булат»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Разработана четвертая версия детектора дронов «Булат», работающая в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир». Об этом со ссылкой на представителя компании 3mx сообщает ТАСС.

Поставки нового оборудования в зону специальной военной операции (СВО) планируется начать в мае. В настоящее время компания обновляет прошивку для третьей версии детектора дронов. Всего в зоне СВО находятся тысячи «Булатов». «Конечно, мы продолжим обновлять прошивку и добавлять сигнатуры поддерживаемых коптеров», — заявили в компании.

В 3mx добавили, что работают с военными, которые предоставляют трофейные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Чем больше трофеев будет изучено, тем точнее "Булат" будет идентифицировать БПЛА», — сказал представитель.

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В январе представитель 3mx сообщил ТАСС, что в зоне СВО находится более трех тысяч российских детекторов «Булат», предназначенных для обнаружения и идентификации основных моделей используемых ВСУ беспилотных летательных аппаратов.

В декабре директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло заявил, что российские бойцы помогают инженерам модернизировать применяемый в зоне проведения СВО детектор обнаружения дронов «Булат».

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      Иван Потапов
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