3mx: разработана четвертая версия детектора дронов «Булат»

Разработана четвертая версия детектора дронов «Булат», работающая в диапазоне частот от 300 до 6200 мегагерц с возможностью привязки до 30 датчиков индивидуального оповещения «Таир». Об этом со ссылкой на представителя компании 3mx сообщает ТАСС.

Поставки нового оборудования в зону специальной военной операции (СВО) планируется начать в мае. В настоящее время компания обновляет прошивку для третьей версии детектора дронов. Всего в зоне СВО находятся тысячи «Булатов». «Конечно, мы продолжим обновлять прошивку и добавлять сигнатуры поддерживаемых коптеров», — заявили в компании.

В 3mx добавили, что работают с военными, которые предоставляют трофейные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Чем больше трофеев будет изучено, тем точнее "Булат" будет идентифицировать БПЛА», — сказал представитель.

В январе представитель 3mx сообщил ТАСС, что в зоне СВО находится более трех тысяч российских детекторов «Булат», предназначенных для обнаружения и идентификации основных моделей используемых ВСУ беспилотных летательных аппаратов.

В декабре директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло заявил, что российские бойцы помогают инженерам модернизировать применяемый в зоне проведения СВО детектор обнаружения дронов «Булат».