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19:15, 31 января 2024Наука и техника

Названо число российских «Булатов» в зоне СВО

3mx: в зоне СВО находится более трех тысяч российских детекторов «Булат»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) находится более трех тысяч российских детекторов «Булат», предназначенных для обнаружения и идентификации основных моделей используемых Вооруженными силами Украины беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее число детекторов назвал ТАСС представитель компании 3mx.

«Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество», — добавил собеседник.

В 3mx рассказали, что «Булат» работает в пассивном режиме, сканируя радиоэфир на 360 градусов вокруг на дистанции до 1,5 километра. «В условиях, когда в зоне действия летает множество дронов, у нас есть режим FPV, он отключает детекцию беспилотников DJI и Autel и оставляет только отслеживание дронов-камикадзе, которые управляются от первого лица», — уточнил представитель.

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По его словам, детектор был успешно испытан в Главном управлении инновационного развития Минобороны России.

В декабре директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло заявил, что российские бойцы помогают инженерам модернизировать применяемый в зоне проведения СВО детектор обнаружения дронов «Булат».

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      Иван Потапов
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