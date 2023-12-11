В России рассказали о модернизации детектора дронов

3mx: российские бойцы помогают инженерам улучшить детектор обнаружения дронов

Российские бойцы помогают инженерам модернизировать применяемый в зоне проведения специальной военной операции (СВО) детектор обнаружения дронов «Булат». Об этом директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло рассказал РИА Новости.

«Несмотря на то что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как устройство можно улучшить», — сказал он.

Шандобыло добавил, что военные начали передавать инженерам сбитые беспилотники Вооруженных сил Украины для исследования и внесения данных о них в детектор. По его словам, недавно бойцы передали разработчикам пульт от украинского дрона «Фурия». После изучения изделия и модернизации детектора устройство сможет видеть такие беспилотники.

Представитель 3mx отметил, что противник использует подобные изделия западного образца. «Эти игрушки весят в три раза больше, часто подают ложный сигнал тревоги, так как просто сканируют любые сети. При включении он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны», — сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что за основу «Булата» взяли китайскую модель, которую полностью «переработали и модернизировали». В частности, разработчики собрали свою радиочасть и сделали свои платы. Первая партия детекторов, способных обнаруживать дроны на расстоянии более 1,5 километра, попала в зону СВО в мае.

Ранее в декабре стало известно, что компания «СтриОт-Бор» разработала малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для обнаружения беспилотников. Радиолокационная станция комплекса способна обнаруживать дроны, летящие со скоростью до 250 километров в час.

