11:34, 18 сентября 2025Экономика

В России отложат ремонт НПЗ из-за проблем с топливом

«Газпром нефть» отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

Требования правительства по стабилизации топливного рынка заставили «Газпром нефть» перенести сроки начала ремонта на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом в кулуарах Промышленно-энергетического форума (TNF-2025) рассказал глава компании Александр Дюков, передает «Интерфакс».

По его словам, производитель действует в соответствии с рекомендацией властей и намерен максимально увеличить поставки с предприятия.

Дюков пообещал, что в сентябре «Газпром нефть» благодаря отложенному ремонту сможет увеличить продажу бензинов на 14 процентов в годовом выражении. Также компания подняла процент реализации на Петербургской бирже с 15 до 17 процентов от общих объемов производства.

Что касается поставок дизтоплива, которое в рамках биржевых торгов поднялось в цене до максимального за два года уровня, то глава компании заверил, что его на внутренний рынок уходит столько, сколько требуется.

Накануне, 17 сентября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании «Газпромнефть — Региональные продажи» о недопустимости необоснованного повышения цен из-за ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области. Исправить выявленные проблемы поставщик должен до 29 сентября.

Основной причиной топливного кризиса в России, из-за которой розничные цены на бензин начали обгонять инфляцию, а биржевые поднялись выше исторических максимумов, называют сезонный рост спроса и атаки беспилотников, из-за которых предприятия вынуждены уходить на срочные ремонты и сокращать выпуск.

