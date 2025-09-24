Стоимость бензина в России достигла максимума

Цена бензина АИ-92 на Петербургской бирже превысила 73,68 тысячи рублей за тонну

В ходе торгов в среду, 24 сентября, стоимость бензина марки АИ-92 продолжила расти и достигла исторического максимума, превысив отметку в 73,68 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Ближе к 14:15 по московскому времени котировки этого сорта бензина по территориальному индексу европейской части России достигли уровня в 73 684 рубля за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,05 процента. Стоимость премиального АИ-95, в свою очередь, поднялась на 0,27 процента, до 79 393 рублей. Дизельное топливо подешевело на 0,2 процента, до 72 061 рубля.

Основные виды топлива в России начали резко дорожать в начале сентября. Подобной динамике поспособствовали ряд факторов, включая ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), проблемы с доставкой бензинов в регионы, а также ажиотажный спрос на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.

Федеральная антимонопольная служба неоднократно предупреждала участников внутреннего рынка о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен на топливо. В последний раз подобный сигнал был адресован компании «Газпромнефть — Региональные продажи» из-за трудной ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области. В ответ глава головной компании Александр Дюков пообещал увеличить продажу бензинов в сентябре, перенеся начало ремонта на омском НПЗ на более поздний срок ради стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Однако эта мера пока не возымела какого-либо эффекта. Во вторник, 23 сентября, биржевая стоимость АИ-92 пробила отметку в 73,6 тысячи рублей за тонну, а 24-го числа — стала приближаться к 73,7 тысячи. На этом фоне в Минэнерго не исключили введения новых ограничений на вывоз бензина из России. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев ранее также выступал за продление действующего до конца сентября запрета на экспорт топлива.