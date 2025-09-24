Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 24 сентября 2025Экономика

Стоимость бензина в России достигла максимума

Цена бензина АИ-92 на Петербургской бирже превысила 73,68 тысячи рублей за тонну
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе торгов в среду, 24 сентября, стоимость бензина марки АИ-92 продолжила расти и достигла исторического максимума, превысив отметку в 73,68 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Ближе к 14:15 по московскому времени котировки этого сорта бензина по территориальному индексу европейской части России достигли уровня в 73 684 рубля за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,05 процента. Стоимость премиального АИ-95, в свою очередь, поднялась на 0,27 процента, до 79 393 рублей. Дизельное топливо подешевело на 0,2 процента, до 72 061 рубля.

Основные виды топлива в России начали резко дорожать в начале сентября. Подобной динамике поспособствовали ряд факторов, включая ремонтные работы на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), проблемы с доставкой бензинов в регионы, а также ажиотажный спрос на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

Федеральная антимонопольная служба неоднократно предупреждала участников внутреннего рынка о недопустимости необоснованного повышения отпускных цен на топливо. В последний раз подобный сигнал был адресован компании «Газпромнефть — Региональные продажи» из-за трудной ситуации на заправках в Тюмени и Тюменской области. В ответ глава головной компании Александр Дюков пообещал увеличить продажу бензинов в сентябре, перенеся начало ремонта на омском НПЗ на более поздний срок ради стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Однако эта мера пока не возымела какого-либо эффекта. Во вторник, 23 сентября, биржевая стоимость АИ-92 пробила отметку в 73,6 тысячи рублей за тонну, а 24-го числа — стала приближаться к 73,7 тысячи. На этом фоне в Минэнерго не исключили введения новых ограничений на вывоз бензина из России. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев ранее также выступал за продление действующего до конца сентября запрета на экспорт топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости