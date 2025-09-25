Экономика
08:31, 25 сентября 2025Экономика

Стало известно число переставших продавать бензин российских АЗС

«Ъ»: Торгующих бензином российских автозаправок стало меньше с конца июля на 360
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Число АЗС, торгующих бензином в России, уменьшилось с 28 июля по 22 сентября на 360, или на 2,6 процента. Об этом со ссылкой на данные мониторинга, проведенного компанией «ОМТ-Консалт», пишет «Коммерсантъ».

В независимых сетях сокращение оказалось еще большим, составив 4,1 процента, а наиболее остро, как стало известно из публикации, проблема ощущается на юге страны, где число работающих с бензином автозаправок уменьшилось на 14,2 процента. При этом в Крыму и Севастополе их доля оказалась еще выше, говорится в статье.

О дефиците и перебоях с бензином в августе заявляли в том числе власти новых российских регионов. Эксперты связывают ситуацию с ремонтами НПЗ, логистическими проблемами и снижением производства топлива, составившим по информации собеседника издания около 10 процентов. Также отмечается, что крупные нефтекомпании концентрируют поставки на собственных сетях и держат цены ниже оптовых, что усиливает вытеснение независимых игроков.

Стоимость бензина и дизеля продолжает оставаться в России на максимумах. В Минэнерго на фоне этого заявляют о ведущейся работе по стабилизации цен. Сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования, подчеркнули 24 сентября в ведомстве.

По данным журналистов, власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина до конца года для всех участников рынка.

