Российская кризисная отрасль начала сокращать сотрудников

Reuters: На российских металлургических заводах начались увольнения сотрудников

Проблемы с внутренним спросом и экспортом, приводящие к потере доходов, заставляют руководство российских металлургических заводов сокращать сотрудников. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Один из собеседников агентства объяснил, что в первую очередь предприятия избавляются от вспомогательного персонала. Другой указал, что работников в любом случае больше, чем требуется для текущего уровня производства, и решения пока нет.

По его словам, компании предпочли бы перейти на четырехдневную рабочую неделю, как это сделали отдельные автозаводы, но никто не решается первым сделать такой шаг.

Россия занимает пятое место в мире по выплавке стали, однако западные санкции и проблемы в строительной отрасли не позволяют восстановить объемы производства, наблюдавшиеся до 2022 года.

По данным ассоциации «Русская сталь», в 2024 году экспорт металлургической продукции российских заводов упал на 7,9 процента в годовом выражении, а если сравнивать с 2021-м — на 35 процентов. Производство проката потеряло 6,4 процента и 13 процентов соответственно. Внутреннее потребление стали снизилось на 5,6 процента. На этом фоне представители отрасли считают недостаточными те меры поддержки, что предусмотрело правительство.

Они предлагают дополнительно увеличить отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов на первую половину 2026 года и отказаться от повышения тарифов РЖД.

В противном случае, объясняют в «Русской стали», одним заводам нечем будет закрыть дефицит финансирования деятельности и инвестиций, а у других начнутся задержки по зарплате.