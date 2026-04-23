Страна ЕС не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны

Нидерланды не пригласили российских представителей на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.

«В Нидерландах основные памятные даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе, приходятся на 4 и 5 мая — это День памяти и День освобождения от нацистской оккупации», — рассказали в диппредставительстве.

В последние годы власти европейской страны не приглашают представителей посольства России на официальные мероприятия. В дипмиссии назвали неудивительной позицию Нидерландов.

«Здесь предпочитают закрывать глаза на то, что только благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов в принципе стала возможной», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Франция не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.