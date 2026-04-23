Страна ЕС не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:45, 23 апреля 2026Мир

Нидерланды не позвали РФ на мероприятия в честь окончания Второй мировой войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды не пригласили российских представителей на мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.

«В Нидерландах основные памятные даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе, приходятся на 4 и 5 мая — это День памяти и День освобождения от нацистской оккупации», — рассказали в диппредставительстве.

В последние годы власти европейской страны не приглашают представителей посольства России на официальные мероприятия. В дипмиссии назвали неудивительной позицию Нидерландов.

«Здесь предпочитают закрывать глаза на то, что только благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов в принципе стала возможной», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Франция не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok