В России опечалились из-за решения Франции по Второй мировой войне

Посол Мешков: Париж не пригласил Россию на празднование окончания Второй мировой

Франция не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в республике Алексей Мешков.

Глава дипмиссии отметил, что Париж уже несколько лет не зовет Россию. «Мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли», — заявил он. Также Мешков назвал печальным факт, что Франция отказывается приглашать представителей того государства, которое внесло решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что страны Запада стремятся забыть уроки, извлеченные из Нюрнбергского процесса и событий Второй мировой войны. «Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями», — сказал дипломат.