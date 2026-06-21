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05:24, 21 июня 2026Бывший СССР

Военный медик рассказал о спасении от погони FPV-дрона ВСУ

Военный медик при эвакуации раненого спас машину от FPV-дрона ВСУ в антидроновых сетях
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фельдшер 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Бабай поделился с РИА Новости эпизодом, произошедшим во время эвакуации раненого.

По его словам, автомобиль преследовал FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), но машина успела укрыться под антидроновыми сетями, известными как «дорога жизни».

«Мы вовремя заскочили под "дорогу жизни", то есть под сети, — он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых», — рассказал военный.

Он отметил, что находится на передовой с октября 2022 года — был мобилизован. До этого работал фельдшером на скорой, затем некоторое время подрабатывал в такси. В настоящее время занимается эвакуацией раненых с линии боевого соприкосновения.

Главная сложность его работы, по признанию Бабая, — время. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, и промедление может стоить жизни. Медик считает свою работу долгом перед Родиной и намерен оставаться на фронте до победы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять новый дрон-камикадзе семейства «Гербера» для поражения объектов Киева.

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