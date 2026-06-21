Для Польши нашли повод не пускать Украину в Евросоюз

Мирошник: Скандал с героизацией нацизма дает повод Варшаве не пускать Украину в ЕС

Демарш Киева в ответ на возмущение Польши героизацией нацизма на Украине дает легальный мотив Варшаве не пускать страну в Евросоюз. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат указал, что раньше только экс-президент Украины Виктор Ющенко открыто симпатизировал лидерам УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Однако решение Леонида Кучмы и Петра Порошенко поддержать нацистских пособников и отказаться от высшей награды Польши — Белого орла — «очень скоро встанет колом во время переговоров о вступлении Украины в ЕС».

Мирошник отметил, что в действительности и раньше Украину не планировали принимать в ЕС, но сейчас у поляков «появился повод объяснить, почему они не хотят видеть бандеровцев» в объединении.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА»