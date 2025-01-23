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14:24, 23 января 2025Ценности

Названа самая красивая женщина в мире

Хирург Джулиан де Сильва назвал модель Кейт Мосс самой красивой женщиной в мире
Мария Винар

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Его комментарий приводит The Sun.

Ею стала британская модель Кейт Мосс. «С возрастом внешность каждого человека меняется, но у Кейт такая потрясающая естественная красота, что она и сегодня могла бы получить очень высокие оценки на фоне нового поколения супермоделей», — отметил врач.

По словам хирурга, он соотнес лицо манекенщицы с правилом золотого сечения. «Кейт набрала высокие баллы почти по всем категориям, но ее выдающейся чертой стала почти идеально очерченная линия подбородка, которая получила наивысшую оценку в 96,5 процента», — пояснил он и уточнил, что ее внешность несовершенна из-за формы носа.

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Помимо Мосс, в рейтинге самых красивых женщин в мире оказалась супермодель Синди Кроуфорд с показателем 93,87 процента. Она заняла второе место благодаря совершенным, по мнению медика, подбородку, глаз и лбу. «Она бы победила, если бы не получила плохие оценки за губы и брови», — объяснил он.

В список также попали манекенщицы Жизель Бюндхен (93,11 процента), Джордан Данн (91,39), Винни Харлоу (91,03) и Кендалл Дженнер (91). Де Сильва подчеркнул, что сестра телезвезды Ким Кардашьян могла бы опередить своих коллег, но она получила низкие баллы за подбородок и форму лица.

Последние позиции заняли модели Лю Вэнь (90,98 процента), Кара Делевинь (89,97), Эмили Ратаковски (89,37) и Наоми Кэмпбелл (89,26).

В прошлом году Джулиан де Сильва назвал самой красивой женщиной в мире американо-британскую актрису и модель Аню Тейлор-Джой.

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