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16:36, 6 июня 2026Спорт

Президент КХЛ высказался о возможном введении Fan ID в хоккее

Президент КХЛ Морозов: Решение по Fan ID принимает Министерство спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возможном введении Fan ID (паспорта болельщика) в хоккее. Об этом сообщает «Чемпионат».

Функционер отметил, что подобные вопросы решает руководство страны и министерство спорта. «Пока что мы играем на тех условиях, которые преднаписаны нам законом. И мы их выполняем», — заявил Морозов.

Глава КХЛ также предложил обратить внимание на обстановку на матчах лиги. «Более шести миллионов пришли посмотреть наш хоккей. У нас все хорошо. Существенно растет детская аудитория», — заявил Морозов.

В декабре 2025 года о возможном введении в КХЛ Fan ID высказался министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. По его словам, пока это не планируется.

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