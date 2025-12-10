Реклама

15:09, 10 декабря 2025Спорт

Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

Михаил Дегтярев: Введение Fan ID в КХЛ пока не планируется
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев высказался о возможном введении паспорта болельщика (Fan ID) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока это не планируется. «У нас еще в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры», — заявил Дегтярев.

Министр спорта добавил, что не понимает страха перед Fan ID. «Приходим на стадион, показываем его, проходим. В чем тут проблема? Прикладываешь экран телефона и проходи, пожалуйста», — заявил Дегтярев.

Закон о Fan ID был принят в 2021 году. Для прохода на трибуны стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь при себе персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей.

