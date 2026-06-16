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18:19, 16 июня 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о роли Абрамовича в переговорах с Россией

Зеленский: Абрамович может стать посредником в переговорах с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович может стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Он может быть таким человеком, но это зависит от [президента России] Владимира Путина, потому что каждая страна должна сама решать, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по вопросам национальной безопасности», — рассказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с Путиным.

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