Зеленский высказался о роли Абрамовича в переговорах с Россией

Российский миллиардер Роман Абрамович может стать посредником между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
«Он может быть таким человеком, но это зависит от [президента России] Владимира Путина, потому что каждая страна должна сама решать, кто будет представлять ее на техническом уровне или на уровне советников по вопросам национальной безопасности», — рассказал украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с Путиным.