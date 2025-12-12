Российские металлурги приготовились к затяжному кризису

«Ъ»: Российские металлурги попросили о помощи из-за ожиданий затяжного кризиса

Металлургическая отрасль России сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории, при этом в 2026 году выправить ситуацию не получится. Об этом говорится в обращении ассоциации «Русская сталь» к первому вице-премьеру Денису Мантурову, на которое ссылается «Коммерсантъ».

Участники рынка отметили, что цены на продукцию рухнули до уровня более чем десятилетней давности, а стоимость производства растет. Из-за этого даже самые эффективные комбинаты сталкиваются с отрицательным денежным потоком при условии необходимой рентабельности в 15 процентов для сохранения производственных программ и инвестиционного цикла.

Ассоциация попросила Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития увеличить цену отсечения для расчета акциза на жидкую сталь почти в полтора раза — с 30 тысяч рублей до 43,47 тысячи рублей за тонну.

Авторы обращения указывают, что текущее значение утратило смысл. При введении акциза предполагалось, что он поспособствует изъятию части сверхдоходов, но теперь себестоимость производства сляба (заготовка для дальнейшей переработки, может получаться из жидкого металла) превышает 40 тысяч рублей за тонну, так что акциз платится всегда.

По оценке «Русской стали», в этом году выпуск стали упадет на пять процентов, до 66,5 миллиона тонн, а потребление металлопроката — на 14 процентов, до 38,9 миллиона. На результат давит как слабый внутренний спрос, так и замедление экспортных рынков. По сравнению с 2021 годом поставки за рубеж рухнули на 35 процентов.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отметил, что сложная ситуация в отрасли наблюдается во всем мире, но в России она дополняется санкциями и потерей традиционных рынков. Поэтому компании не смогут обойтись без государственной поддержки, особенно на фоне экспансии китайских производителей.

Представитель Минпромторга в комментарии изданию отметил, что правительство рассматривает такие способы поддержки отрасли, как продление отсрочки платежей по уплате акциза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В свою очередь, источник издания указал, что предыдущая отсрочка на уплату налога вообще не сработала. Экономия для компаний составила несколько сотен тысяч рублей, что может обеспечить работу доменной печи в течение семи минут.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство не видит рисков банкротств российских металлургических компаний.