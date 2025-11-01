Экономика
10:13, 1 ноября 2025Экономика

Министр заявил об отсутствии риска банкротств российских металлургов

Алиханов: В России нет риска банкротства металлургических предприятий
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Риски банкротств российских металлургических компаний, по данным Минпромторга, сейчас отсутствуют. Соответствующий комментарий главы ведомства Антона Алиханова приводит ТАСС.

Журналистам он заявил, что по итогам работы, проведенной министерством с банками, Минфином и ФНС, удалось добиться реструктурирования долгов либо сохранения объемов производственной деятельности наиболее проблемных предприятий.

В беседе с «Интерфаксом» Алиханов также уточнил, что электрометаллургические предприятия уже платят по особой формуле, которая учитывает их затраты на сырье, акциз на жидкую сталь полная отмена которого возможна в случае появления источника компенсации выпадающих доходов бюджета. По его словам, это можно было бы сделать за счет повышения экспортной пошлины на лом черных металлов, что в настоящее время обсуждается с Минфином.

Ранее, после того, как российские металлурги на фоне снижения производственных показателей попросили власти о помощи, стало известно, что они получат возможность перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду,

