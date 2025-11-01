Министр заявил об отсутствии риска банкротств российских металлургов

Алиханов: В России нет риска банкротства металлургических предприятий

Риски банкротств российских металлургических компаний, по данным Минпромторга, сейчас отсутствуют. Соответствующий комментарий главы ведомства Антона Алиханова приводит ТАСС.

Журналистам он заявил, что по итогам работы, проведенной министерством с банками, Минфином и ФНС, удалось добиться реструктурирования долгов либо сохранения объемов производственной деятельности наиболее проблемных предприятий.

В беседе с «Интерфаксом» Алиханов также уточнил, что электрометаллургические предприятия уже платят по особой формуле, которая учитывает их затраты на сырье, акциз на жидкую сталь полная отмена которого возможна в случае появления источника компенсации выпадающих доходов бюджета. По его словам, это можно было бы сделать за счет повышения экспортной пошлины на лом черных металлов, что в настоящее время обсуждается с Минфином.

Ранее, после того, как российские металлурги на фоне снижения производственных показателей попросили власти о помощи, стало известно, что они получат возможность перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду,