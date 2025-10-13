Экономика
11:50, 13 октября 2025Экономика

Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

Российским металлургам предоставят отсрочку по уплате акцизов на жидкую сталь
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российские металлурги получат возможность перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, следует из проекта постановления правительства РФ, положения которого озвучил Минфин.

В ведомстве отметили, что документ, который, как ожидается, вступит в силу в день его опубликования, призван оказать поддержку отечественной черной металлургии. Ее необходимость была выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий и сложившейся правоприменительной практики, а реализация соответствующих мер позволит стабилизировать финансовые показатели в отрасли, подчеркнули представители властей.

По данным «Корпорации Чермет», выплавка стали в России снизилась в сентябре на 3,8 процента, до 5,2 миллиона тонн, а в целом с начала года показатель опустился на 5,2 процента, до 51 миллиона тонн. По словам аналитика Т-Инвестиций Ахмеда Алиева, динамика связана с высокими процентными ставками и кризисом в мировой стальной отрасли.

На прошлой неделе стало известно, что ассоциация черной металлургии «Русская сталь» обратилась к Минфину и Минпромторгу с просьбой предоставить дополнительную помощь предприятиям отрасли. Речь, в частности, шла о продлении до 30 декабря сроков уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду. Также металлурги попросили перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов на первую половину 2026 года и дать возможность переводить средства постепенно.

