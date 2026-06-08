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11:47, 8 июня 2026Бывший СССР

Пашинян раскрыл свои планы на власть

Пашинян: Правящая партия «Гражданский договор» сформирует новое правительство
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chen Junfeng / XinHua / Globallookpress.com

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» сформирует новое правительство, так как получила первое место по итогам парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Хочу поздравить партию "Гражданский договор" с достигнутыми результатом и победой. "Гражданский договор" получит парламентское большинство и сформирует правительство», — указал премьер-министр.

8 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении сообщила, что партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов. На момент 8:20 утра по московскому времени, правящая партия набрала около 715 тысячи голосов. Это составляет 49,82 процента.

Второе место, согласно предварительным данным, занимает партия «Сильная Армения» российского бизнесмена Самвела Карапетяна, его партия набрала 23,33 процента. На третьем месте — «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, с результатом 9,95 процентов

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