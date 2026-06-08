В Венгрии обвинили окружение Орбана в краже миллиардов евро из фондов ЕС

В Венгрии потребовали привлечь к ответственности чиновников Орбана за хищение средств ЕС

Венгерское антикоррупционное ведомство заявило о необходимости привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения экс-премьера Виктора Орбана. Их обвиняют в хищении миллиардов евро из фондов Европейского союза, сообщает Politico со ссылкой на данные надзорного органа.

Ференц Пал Биро, возглавляющий Венгерское управление по вопросам добросовестности, утверждает, что при предыдущем правительстве была выстроена схема систематического обмана европейских налогоплательщиков. По его словам, «высокопоставленные политики могут и вполне могут быть привлечены к ответственности» за участие в этих махинациях.

Как установили проверяющие, три компании получили большинство государственных контрактов на поставку товаров и услуг, а суммы по этим договорам были искусственно завышены. За последние четыре года правления Орбана казна потратила на эти фирмы около десяти миллиардов евро. При этом переплата, которая может свидетельствовать о коррупции, составила примерно 3,5 миллиарда евро.

Биро также сообщил, что при попытках расследовать госзакупки его семья подвергалась давлению и попыткам подкупа. Он выразил надежду, что новое правительство Петера Мадьяра, пришедшего на смену Орбану, займется возвращением похищенных средств и восстановлением справедливости.

«Одна из ключевых задач, на которой строится будущее новое правительство, — это борьба с коррупцией и возвращение украденных средств», — заявил глава надзорного органа.

Преемник Орбана уже объявил о намерении присоединиться к Европейской прокуратуре, чего его предшественник делать отказывался. В Европейской комиссии подчеркнули, что «нет никакой терпимости к мошенничеству» в отношении бюджета ЕС, и пообещали добиваться возврата неправомерно присвоенных средств.

Ранее глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. По его словам, Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, а также отдавал приказы о проведении облав и отмене расследований.