Российских школьников заставили сдавать ОГЭ под звуки басов

Девятиклассников в Екатеринбурге заставили сдавать ОГЭ по английскому под громкую музыку

Девятиклассникам в Екатеринбурге пришлось сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) по английскому языку под громкую музыку. Об инциденте рассказали родители школьников, их слова приводит портал E1.RU.

6 июня девятиклассники сдавали письменную и устную части экзамена в гимназии № 9, однако прямо под окнами учреждения находилась одна из площадок фестиваля «Движение». По словам родителей, колонки с самого утра «долбили» так, что дети никак не могли сосредоточиться.

«Получилось, что дети были в неравных условиях: кто-то ОГЭ сдавал спокойно, а кто-то под звуки басов и музыки. Дочь подходила к организаторам с просьбой перезаписать устный ответ, боялась, что из-за фонового шума запись получилась плохо, но ей отказали», — сказала мать одной из выпускниц Ксения.

Она отметила, что сейчас родители ждут результаты экзаменов и рассматривают возможность подачи апелляции.

По информации портала, организаторы фестиваля не получали официальных обращений от представителей гимназии. Более того, они сообщили, что старт соревнований по водно-моторным видам спорта перенесли с 11:00 на 12:30 после просьб сотрудников школы. В мэрии Екатеринбурга также указали, что к ним не поступало обращений от родителей по этому инциденту.

Ранее в Екатеринбурге девушка пожаловалась на педагога, которая заставила ее справлять нужду с открытой дверью во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории.