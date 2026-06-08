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Силовые структуры
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12:09, 8 июня 2026Силовые структуры

В Москве задержали серийных угонщиков автомобилей

Банда серийных угонщиков кроссоверов из Кореи и Японии попалась полицейским в Москве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали группировку из шести россиян, занимавшуюся угоном автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, серийных угонщиков интересовали кроссоверы из Кореи и Японии. С помощью специальных устройств они блокировали сигнализацию, проникали в салон и уезжали. После этого за пределами города у автомобиля отключали GPS-трекер. Похищенные таким образом машины позже продавали или разбирали на запчасти.

В настоящее время доказана причастность как минимум к пяти эпизодам, ущерб оценивается в сумму более 20 миллионов рублей. Трое из шести задержанных прежде были судимы.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали возраст самых угоняемых машин.

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