В Москве задержали серийных угонщиков автомобилей

Банда серийных угонщиков кроссоверов из Кореи и Японии попалась полицейским в Москве

В Москве задержали группировку из шести россиян, занимавшуюся угоном автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, серийных угонщиков интересовали кроссоверы из Кореи и Японии. С помощью специальных устройств они блокировали сигнализацию, проникали в салон и уезжали. После этого за пределами города у автомобиля отключали GPS-трекер. Похищенные таким образом машины позже продавали или разбирали на запчасти.

В настоящее время доказана причастность как минимум к пяти эпизодам, ущерб оценивается в сумму более 20 миллионов рублей. Трое из шести задержанных прежде были судимы.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали возраст самых угоняемых машин.