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Силовые структуры
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12:14, 8 июня 2026Силовые структуры

Растрата миллиардов рублей стоила главе правления российского банка четырех лет свободы

В Москве суд приговорил председателя правления Арксбанка Пахомову
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд приговорил к четырем годам колонии общего режима председателя правления Арксбанка Дину Пахомову за растрату активов банка более чем на 4,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Суд также удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на сумму растраты. Уголовное дело в отношении других участников группировки выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в преддверии отзыва у банка лицензии Пахомова вместе с сообщниками совершила растрату активов путем обмена векселей на ничем не обеспеченные финансовые обязательства организаций, фактически не осуществляющих экономическую деятельность, а также зачисления облигаций на счет кипрской компании в иностранном депозитарии.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Арксбанка Сергей Ипатов похитил у клиентов банка 35 миллиардов рублей. По версии следствия, в конце каждого рабочего дня Ипатов через компьютерную программу сильно занижал суммы, которые вносили граждане. Разница между фактически поступившими на счет деньгами похищалась. Махинации проводились с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года.

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