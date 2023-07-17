Бывшего топ-менеджера российского банка осудят за хищение 35 миллиардов рублей

Бывший топ-менеджер Арксбанка пошел под суд за хищение 35 миллиардов рублей у клиентов

Бывший топ-менеджер Арксбанка Сергей Ипатов, экстрадированный из Черногории в прошлом году, предстал перед судом в Москве за хищение 35 миллиардов рублей у клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, мужчине удалось похитить деньги за счет искажения в базе данных информации о средствах, которые клиенты вносили на свои счета. По версии следствия, в конце каждого рабочего дня Ипатов через компьютерную программу сильно занижал суммы, которые вносили граждане. Разница между фактически поступившими на счет деньгами похищалась. Махинации проводились с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года.

Правоохранители считают, что бывший главный айтишник банка действовал в интересах Ильи Клигмана, который был теневым бенефициаром кредитного учреждения. Сейчас он находится в розыске. По сведениям «Коммерсанта», финансист также был бенефициаром десятка других разорившихся банков. Суммарно из них было выведено около 150 миллиардов рублей.