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21:03, 17 июля 2023Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера российского банка осудят за хищение 35 миллиардов рублей

Бывший топ-менеджер Арксбанка пошел под суд за хищение 35 миллиардов рублей у клиентов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший топ-менеджер Арксбанка Сергей Ипатов, экстрадированный из Черногории в прошлом году, предстал перед судом в Москве за хищение 35 миллиардов рублей у клиентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, мужчине удалось похитить деньги за счет искажения в базе данных информации о средствах, которые клиенты вносили на свои счета. По версии следствия, в конце каждого рабочего дня Ипатов через компьютерную программу сильно занижал суммы, которые вносили граждане. Разница между фактически поступившими на счет деньгами похищалась. Махинации проводились с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года.

Правоохранители считают, что бывший главный айтишник банка действовал в интересах Ильи Клигмана, который был теневым бенефициаром кредитного учреждения. Сейчас он находится в розыске. По сведениям «Коммерсанта», финансист также был бенефициаром десятка других разорившихся банков. Суммарно из них было выведено около 150 миллиардов рублей.

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    Елизавета Новикова
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