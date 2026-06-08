В России спрогнозировали рост автомобильных продаж

Аналитик Целиков: Сейчас самое выгодное время для покупки автомобиля

В первую неделю июня российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал подъем. Дилеры продали 29,4 тысячи машин, что на 5,5 процента больше, чем за предыдущую неделю. Относительно той же недели прошлого года реализация выросла на 24,8 процента, пишет в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) оказалась слабее. За неделю регистраций уменьшились на 0,5 процента, до 1450 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года падение составило 16,8 процента.

Продажи грузовиков составили 991 штуку, что говорит о снижении на 3,1 процента к прошлой неделе. В сравнении с прошлым годом этот показатель все равно больше на 2,7 процента. Сегмент автобусов просел за неделю на 10 процентов (197 единиц), но прибавил 11 процентов в годовом выражении.

«Потребительский спрос в этом сезоне остается стабильным, а бизнес продолжает испытывать сильное давление. При сохранении тренда июньские значения продаж новых легковых автомобилей должны превысить показатели мая (110 тысяч), и есть все шансы побить сезонный рекорд апреля (117,5 тысячи)», — констатировал эксперт.

Целиков напомнил, что в конце квартала некоторые продавцы предлагают значительные скидки ради выполнения плана. Дополнительным стимулом для покупателей стал низкий курс доллара и юаня. «Сейчас самое выгодное время для покупки автомобиля, в том числе по параллельному импорту», — заявил аналитик.

Ранее стало известно, что угонщики реже всего посягают на новые машины. Основной интерес для них сейчас представляют автомобили старше четырех лет (57 процентов от общего числа угнанных авто).