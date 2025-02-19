Бывший владелец ЧЭМК решил обжаловать национализацию комбината

ТАСС: Экс-владелец ЧЭМК решил оспорить национализацию в Верховном суде

Бывший хозяин Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов решил оспорить национализацию этого предприятия в Верховном суде. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По его данным, Антипов рассчитывает обжаловать также решения о передаче в собственность государства акций Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы».

Ранее сообщалось, что сторона бывших владельцев ЧЭМК настаивала на том, что российские федеральные власти были в курсе приватизации этого комбината в 1990-х годах и санкционировали ее. Таким образом, поводы для национализации отсутствовали.

Также есть версия, что причиной национализации стала необходимость в производстве металла, используемого для производства продукции военного назначения.

В конце мая прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК.