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10:35, 19 февраля 2025Экономика

Бывший владелец ЧЭМК решил обжаловать национализацию комбината

ТАСС: Экс-владелец ЧЭМК решил оспорить национализацию в Верховном суде
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший хозяин Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов решил оспорить национализацию этого предприятия в Верховном суде. Об этом сообщило агентство ТАСС.

По его данным, Антипов рассчитывает обжаловать также решения о передаче в собственность государства акций Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы».

Ранее сообщалось, что сторона бывших владельцев ЧЭМК настаивала на том, что российские федеральные власти были в курсе приватизации этого комбината в 1990-х годах и санкционировали ее. Таким образом, поводы для национализации отсутствовали.

Также есть версия, что причиной национализации стала необходимость в производстве металла, используемого для производства продукции военного назначения.

В конце мая прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК.

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