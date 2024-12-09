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09:03, 9 декабря 2024Экономика

Экс-владельцы национализированного завода решили доказать законность приватизации 1990-х

Бывшие владельцы ЧЭМК собрались доказать законность приватизации 1990-х годов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российские федеральные власти не могли не знать о приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 1990-х годах и санкционировали ее, а значит, поводов для национализации не было. Такую стратегию к заседанию кассационного суда, которое должно состояться в январе, подготовили юристы бывших владельцев, пишет РБК.

Генпрокуратура добилась передачи государству активов группы, в том числе Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, в феврале этого года. Основным аргументом ведомства стала незаконность приватизации в соответствии с действовавшим в 1992 году законодательством.

Согласно позиции прокуроров, предприятия были связаны с выпуском систем и элементов вооружения оборонными предприятиями, а значит, решение об их акционировании и передаче в частную собственность могло принимать только федеральное правительство. Однако в действительность все действия одобряли местные власти.

Однако адвокаты утверждают, что приватизацию согласовывали в Москве, в том числе было получено разрешение от Российского фонда федерального имущества (РФФИ), Государственного комитета по управлению госимуществом, Министерства промышленности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Комитета РФ по металлургии.

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