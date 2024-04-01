Активы зятя, матери и родственников. Арестованы счета по делу об изъятии имущества «Макфы» на 100 триллионов рублей

ТАСС: пристав арестовал активы по делу ГП об изъятии «Макфы» на 100 трлн рублей

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфа» и афиллированых с ней компаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст постановления пристава.

Речь идет о счетах и активах родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

100 триллионов рублей составляет сумма арестованных активов

Уточняется, что пристав наложил арест на активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.

Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича, находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения Генпрокуратура России

Также сообщается об аресте 100 процентов акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Новая пятилетка», «Макфа», «СМАК». Также арест наложен на акции компании «Долговское», которое принадлежит в том числе Наталье Юревич и частной кипрской компании «Сула Гаранти ЛТД».

Арестованы принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз» и акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», принадлежащие нидерландской компании MGC International B.V.

Ответчиками по делу выступают физические и юридические лица

Согласно заявлению генпрокуратуры, ответчиками по заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, и ряд физических и юридических лиц.

34 юридических лица и 10 физлиц выступают ответчиками по делу

Среди них отец, мать и сын Юревича, дочь и зять Белоусова, его отец, директор «Эмитент-консалтинга» Марина Савранская, бывшая руководитель «Арком» Наталья Петрашева, акционер «СМАК» Владилен Фуфаров.

Юристы возражают, ссылаясь на российское законодательство, что круг ответчиков, куда могут входить только экс-чиновники, их жены, несовершеннолетние дети и имущество, ограничен.

Генпрокуратура подала иск об изъятии акций компании «Макфа» 28 марта

Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций «Макфа» 28 марта.

Прокуратура добивается обращения в доход государства акций «Макфы», управляющей компании (УК) «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», а также «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», УК «Медиа-Центр» и других.

В прокуратуре считают, что эти компании имеют коррупционное происхождение, а основные ответчики, Юревич и Белоусов, в течение многих лет нарушали антикоррупционное законодательство.

В прокуратуре рассказали о схемах с управлением через подставных лиц

Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, до 2010 года был главой Челябинска, до 2014 года занимал пост губернатора региона. Белоусов с 2011 по 2023 год являлся депутатом трех созывов Госдумы.

По законодательству России они не имели права заниматься бизнесом и должны были отказаться от участия компаниями, отмечает «Коммерсантъ». Однако в ходе прокурорской проверки было выяснено, что ответчики фактически владели группой коммерческих компаний, не подавали сведений о них в контрольные органы и управляли активами через родственников и доверенных лиц.

При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов Генпрокуратура России

Управление же бизнес-активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц.

Находящиеся в собственности Юревича Челябинская макаронная фабрика, Челябинский хлебокомбинат №1, Сосновский комбинат хлебопродуктов ранее были государственными предприятиями. На их основе были созданы «Макфа» и «Первый хлебокомбинат».

Ежегодная выручка двух компаний превышает 31 миллиард рублей

Генпрокуратура считает, что Юревич переоформил свои бизнес-проекты на родителей и сына, а также на партнера Вадима Белоусова. Также в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» вовлекались жена, дочь, зять и теща Белоусова. Кроме того, в управлении компаниями принимали участие доверенные лица фигурантов, всего девять человек.

В деле есть показания свидетелей о том, что Юревич разрабатывал юридические механизмы, которые не позволяли номинальным руководителям принимать невыгодные для него решения. Также он искал способы вывода активов за рубеж.

Генпрокуратура отмечает, что Юревич и Белоусов добились для своих предприятий государственной поддержки, такой как льготы, субсидии, земли под строительство и льготные кредиты.

Юревич и Белоусов скрылись за границей

После возбуждения уголовного дела о взятках Юревич и Белоусов скрылись за границей и объявлены в международный розыск.

3,25 миллиарда рублей получили фигуранты в качестве взяток

По данным источников «Коммерсанта», Юревич «приобрел» гражданство Кипра. Уточняется, что фигуранты продолжали контролировать бизнес через третьих лиц. Часть активов были переведены в зарегистрированные на Кипре офшоры, через которые в качестве дивидендов получают средства предприятий.

Адвокат тещи Белоусова сомневается в благоприятном исходе дела

Защищающая тещу Белоусова 81-летнюю Маргариту Бутакову адвокат Людмила Айвар заявила в комментарии «Коммерсанту», что сомневается в благоприятном исходе дела.

Но, к сожалению, когда подобный каток начинает двигаться, то сложно предполагать благоприятный исход Людмила Айвар адвокат

Она уточнила, что ей, ее доверительнице и остальным участникам процесса на 28 марта не было известно об иске Генпрокуратуры.

Сторона защиты считает, что теперь, исходя из выдвинутых обвинений, ей придется доказывать, что «предпринимательская деятельность не имела отношения к государственной».