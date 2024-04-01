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02:18, 1 апреля 2024Экономика

По иску об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 триллионов рублей

По иску о «Макфе» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 триллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Издание отметило, что судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы зятя Белоусова, матери Юревича, а также нескольких других физических и юридических лиц. «Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 триллионов рублей», — говорится в постановлении пристава.

Кроме того, арестованы 100 процентов акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

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      Марина Совина
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