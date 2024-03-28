Генпрокуратура подала иск об изъятии акций компании «Макфа»

Генпрокуратура будет добиваться обращения в доход государства акций «Макфы»

Генеральная прокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как указало издание, прокуратура добивается обращения в доход государства акций «Макфы», управляющей компании (УК) «Агромакфа», «Смака», Первого хлебокомбината, «Челябинскоблгаза», а также «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», УК «Медиа-Центр» и других.

В прокуратуре считают, что эти компании имеют коррупционное происхождение. В ведомстве указали, что их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов развивали бизнес, работая в органах государственной власти. Как считают специалисты, они «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».

Ранее в «Макфе» прокомментировали информацию об уменьшении размера упаковки. Пресс-служба отметила, что компания не меняла в последнее время объем упаковки макарон, у нее всегда были изделия весом 450 и 400 граммов.