Производитель макарон ответил на обвинение в уменьшении упаковки

Компания «Макфа» не уменьшала в последнее время объем упаковки макарон, у нее всегда были изделия весом 450 и 400 граммов. Об этом в комментарии РБК заявила глава пресс-службы производителя Юлия Бобылева.

По ее словам, в ассортименте есть и маленькие упаковки для заправки супов, по 250 граммов, но никому в голову не приходило обвинять компанию в том, что она выпускает такую продукцию и предполагать, что раньше та продавалась по 450 граммов.

Бобылева отвечала на статью «Ъ», в которой компанию приводили в пример как одного из участников рынка, снизившего объем упаковки ради сдерживания цен. Помимо «Макфы», источники издания упоминали Nestle, Danone и Heineken.

В материале говорилось, что шоколад «Россия» производства Nestle теперь весит 82 грамма (ранее 85 граммов), а объем растворимого кофе снизился с 95-ти до 85 граммов. Питьевые йогурты Danone сократились с 270 до 260 граммов.

В общей сложности, по оценке NielsenIQ, более чем пятая часть всех новых позиций в молочной категории теперь составляют товары со сниженным объемом. Признали изменения только в Heineken — компания отметила, что таким образом пытается сохранить доступность продукции для потребителей.

Ранее Росстат сообщил, что в январе общая инфляция в годовом выражении достигла 8,73 процента. Продуктовая инфляция, как подсчитали в ЦБ, превысила 11 процентов. По итогам первого месяца Минэкономразвития пересмотрело прогноз по годовой инфляции с 4 до 5,9 процента, а Банк России считает реальным рост цен в диапазоне 5-6 процентов.