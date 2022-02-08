Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о повышении прогноза темпов инфляции в России

«Ведомости»: Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в РФ 2022 году до 5,9%

Владимир Песня/ РИА Новости

Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году до 5,9 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как стало известно со слов источника, близкого к правительству, показатель был пересмотрен в связи с указом президента России Владимира Путина.

Материалы по теме:
Попробуй угадай. Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
Попробуй угадай.Что будет с рублем, нефтью и ценами в 2022 году?
11 января
«Сохранить холодный разум» Российский рубль резко обвалился. Что делать с деньгами — отвечают экономисты
«Сохранить холодный разум»Российский рубль резко обвалился. Что делать с деньгами — отвечают экономисты
27 января

Отмечается, что в сентябре 2021 года глава государства получил кабмину до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, который учитывает в том числе показатели инфляции, чтобы оценить изменение основных параметров федерального бюджета на 2022-2024 годы.

«Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4 до 5,9», - пишет газета. Сообщается также, что обновленные оценки переданы на рассмотрение в правительство.

Ранее аналитики предсказали, что Центробанк повысит ключевую ставку до 9,5 процента в феврале. Специалисты напомнили о продолжающемся росте инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8 процента годовых. На регулятор давит слабеющий рубль, а также высокие ожидания относительно дальнейшего роста цен.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об игнорировании Западом озабоченности России по безопасности
Россияне резко заинтересовались вакцинными турами
Москвичи возмутились нашествием закладчиков в лесах
Стало известно о повышении прогноза темпов инфляции в России
Рекордная доля россиян перешла на удаленку
На Украине испугались приезда Макрона после его встречи с Путиным
Россиянка впервые побывала на Кубе и сравнила страну с Советским Союзом
Мать убила трехлетнюю дочь «по приказу» Губки Боба
В Роспотребнадзоре рассказали о течении омикрона у детей
Валиева ответила на пост оценившего ее выступление актера Болдуина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.