Стало известно о повышении прогноза темпов инфляции в России

Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году до 5,9 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как стало известно со слов источника, близкого к правительству, показатель был пересмотрен в связи с указом президента России Владимира Путина.

Отмечается, что в сентябре 2021 года глава государства получил кабмину до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, который учитывает в том числе показатели инфляции, чтобы оценить изменение основных параметров федерального бюджета на 2022-2024 годы.

«Минэк повысил прогноз по темпам инфляции в 2022 году с 4 до 5,9», - пишет газета. Сообщается также, что обновленные оценки переданы на рассмотрение в правительство.

Ранее аналитики предсказали, что Центробанк повысит ключевую ставку до 9,5 процента в феврале. Специалисты напомнили о продолжающемся росте инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8 процента годовых. На регулятор давит слабеющий рубль, а также высокие ожидания относительно дальнейшего роста цен.

