Аналитики предсказали рост ключевой ставки до 9,5 процента

Банк России (ЦБ) повысит ключевую ставку в феврале до 9,5 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на консенсус-опрос аналитиков.

Об этом сообщили девять из 16 опрошенных изданием экспертов из крупнейших российских банков. Четверо аналитиков ожидают увеличения показателя на 0,5 процентной ставки, а еще двое — на 0,75.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главная причина повышения ставки — продолжающийся рост цен. По данным Росстата, на 28 января 2022-го года рост цен в России ускорился до 8,8 процента после 8,4 процента в ноябре–декабре 2021 года, обновив шестилетний максимум.

Специалисты напомнили о продолжающемся росте инфляции, которая в последнюю неделю января ускорилась до 8,8 процента годовых. На регулятор давит слабеющий рубль, а также высокие ожидания относительно дальнейшего роста цен. По итогам решения ЦБ кредитные организации допустили увеличение ставок по вкладам и депозитам на 0,5–1 процентной ставки.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года процентные ставки по ипотечным кредитам уже выросли на 0,25 — 1,25 процентного пункта. Финансовые аналитики прогнозировали возможное повышение ипотечных ставок до шестнадцати процентов годовых, а ключевой ставки Центрального Банка до 11 процентов. И в такой ситуации залоговое кредитование с небольшими процентными ставками становится еще более выгодным для заемщика.