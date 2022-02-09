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Раскрыты данные о росте цен в России

Инфляция в России составила 8,73 процента в годовом выражении

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В январе инфляция в России в месячном выражении составила 0,99 процента, в годовом — 8,73 процента. Так рост цен оценили в Минэкономиразвития, копия доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Основной вклад в инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Инфляция по данной товарной группе ускорилась до 1,44 процента за счет удорожания плодоовощной продукции несколько выше сезонной нормы», — говорится в сообщении.

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В то же время, подчеркнули в Росстате, рост цен на продукты питания за исключением овощей и фруктов в целом замедлился. Это случилось за счет замедления роста цен на ряд социально значимых товаров (мясо, масло, молоко и молочная продукция, мука и хлеб). За неделю с 29 января по 4 февраля инфляция составила 0,29 процента.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году с 4 до 5,9 процента. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что цены в России растут в первую очередь из-за общемировых тенденций, и сложно сказать, в какой момент процесс войдет в норму. Он объяснил, что в Кремле воспринимают явление как негативное и принимают меры, но полностью нивелировать последствия невозможно, поскольку его причины лежат вне зоны ответственности российских властей.

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Платон Щукин
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